Infortunio Praet, le condizioni del centrocampista granata

Cattive notizie per Praet, uscito con un infortunio dalla sfida del suo Toro contro la Fiorentina: trauma distorsivo alla caviglia destra

Non dovrebbe essere particolarmente grave l’infortunio occorso a Praet durante il match tra Torino e Fiorentina disputato ieri.

Il club granata ha comunicato che il centrocampista ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra e verrà monitorato giorno per giorno. Difficile ipotizzare il suo recupero per la sfida da ex di sabato alla Samp.