Giacomo Raspadori è stato costretto a lasciare il campo nel corso del secondo tempo della gara contro il Parma: le sue condizioni

Giacomo Raspadori è stato costretto a lasciare il campo nel corso del secondo tempo della gara contro il Parma. L’attaccante classe 2000, infatti, ha riportato un problema alla coscia destra e De Zerbi non ha voluto rischiare sostituendolo al 57′.

Raspadoria si è accomodato in panchina con il ghiaccio sulla gamba. Raspadori è tra i papabili per una convocazione in Nazionale per Euro2020 ma restano da valutare le sue condizioni.