Infortunio Romero: le condizioni del difensore dell’Atalanta. Il comunicato

Brutte notizie per Cristian Romero che ieri ha messo a segno il suo primo gol con l’Argentina: infortunio per il centrale dell’Atalanta

Cristian Romero ieri ha messo a segno il suo primo gol con l’Argentina, alla seconda presenza in assoluto. Festeggiamenti finiti subito per lui visto l’infortunio comunicato dalla nazionale argentina. Romero, in sede di mercato, attende di conoscere il suo futuro: l’Atalanta può esercitare il diritto di riscatto a 16 milioni di euro.

«Gli studi effettuati questo pomeriggio sul difensore Cristian Romero hanno mostrato che soffre di un sovraccarico muscolare della faccia posteriore della coscia sinistra».