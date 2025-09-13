Real Madrid, infortunio Rudiger: tempi di recupero lunghi, salta anche la Juventus

Real Madrid, infortunio Rudiger: tempi di recupero lunghi, salterà anche la gara di Champions League contro la Juventus

Pessime notizie per il Real Madrid e per il tecnico Xabi Alonso. Alla vigilia della sfida con la Real Sociedad, il club ha ufficializzato il grave infortunio di Antonio Rüdiger, che ha riportato una lesione muscolare al retto anteriore della gamba sinistra. Il difensore tedesco si è fermato durante gli ultimi minuti dell’allenamento di venerdì e gli esami hanno confermato la serietà del problema: lo stop previsto è tra le dieci e le dodici settimane, con un rientro in campo non prima di dicembre.

Questa tegola arriva in un momento cruciale, non solo per il campo ma anche a livello contrattuale, dato che il giocatore stava trattando il rinnovo con i blancos. L’assenza di Rüdiger, considerato il leader della difesa, si farà sentire in una serie di partite decisive. Salterà sfide di cartello come il derby contro l’Atletico Madrid, la trasferta di Anfield contro il Liverpool e il Clásico con il Barcellona. Sarà inoltre indisponibile per l’importante match di Champions League del 22 ottobre contro la Juventus. La sua assenza peserà anche sulla nazionale tedesca, che dovrà farne a meno per due finestre di qualificazione ai Mondiali 2026.

L’infortunio riduce all’osso le opzioni per Xabi Alonso, che ora dovrà fare affidamento su Militão, Huijsen e sui rientranti Alaba e Asencio, i quali non hanno ancora giocato un minuto in questa stagione. Per Rüdiger si tratta del secondo grave problema fisico in poco tempo: solo cinque mesi fa era stato operato al menisco, rimanendo fermo per quasi due mesi. Questo nuovo e più lungo stop rappresenta una perdita gravissima per la retroguardia del Real Madrid.