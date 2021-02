Infortunio Saponara: problema alla caviglia destra. Dentro Verde

Riccardo Saponara è costretto ad uscire anzitempo nella gara contro il Parma: il centrocampista dello Spezia fuori al 27′ del primo tempo

Riccardo Saponara è stato costretto ad uscire nel corso del primo tempo della gara contro il Parma. Al 27′ Saponara ha lasciato il campo per un problema alla caviglia destra.

Al suo posto è entrato Verde per uno Spezia in difficoltà: il Parma nel frattempo raddoppia il gol di Karamoh con la rete di Hernani. Spezia in un momento difficile anche per quanto riguarda gli infortuni.