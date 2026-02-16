Infortunio Solet: ansia Udinese per le condizioni del suo big. Cosa filtra e quanto potrebbe rimanere ai box

Infortunio Solet: quali sono le condizioni del giocatore dell’Udinese e cosa filtra sui possibili tempi di recupero. Novità importanti

Oltre al danno della sconfitta interna, la beffa dell’infermeria. Il day after di Udinese-Sassuolo (terminata 1-2 per gli emiliani) porta in dote non solo zero punti in classifica, ma anche una forte preoccupazione per le condizioni di uno dei pilastri della retroguardia bianconera. Kosta Runjaic rischia di dover fare a meno di Oumar Solet per le prossime uscite.

Il problema fisico: adduttore nel mirino

Il difensore centrale classe 2000 non è al meglio della condizione fisica. Durante la sfida di ieri contro i neroverdi, Solet è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco prima del triplice fischio. La sostituzione, stando a quanto filtrato dagli spogliatoi del Bluenergy Stadium, è stata dettata da motivi precauzionali: il giocatore ha avvertito un fastidio all’adduttore e lo staff tecnico ha preferito non rischiare, richiamandolo in panchina per evitare guai peggiori.

Attesa per gli esami strumentali

Nonostante la cautela iniziale, l’entità del problema resta tutta da chiarire e l’allarme non è ancora rientrato. È dunque molto probabile che nelle prossime ore Solet si sottoponga agli accertamenti clinici del caso. Gli esami strumentali saranno fondamentali per escludere lesioni muscolari che potrebbero costringere il francese a un lungo stop.

Una tegola per la difesa

Per l’Udinese, perdere Solet in questo momento della stagione sarebbe una notizia pessima. Il difensore si era ritagliato un ruolo da protagonista nello scacchiere di Runjaic, garantendo fisicità e letture difensive di alto livello. L’ambiente bianconero resta col fiato sospeso: se gli esami dovessero evidenziare solo un affaticamento, il giocatore potrebbe rientrare in gruppo in pochi giorni; in caso di lesione, invece, Runjaic dovrà inventarsi nuove soluzioni per blindare la difesa nelle prossime delicate sfide di campionato.