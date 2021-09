Cagliari, Semplici in ansia per Strootman: può saltare il Genoa

Infortunio Strootman: botta alla coscia, ansia Semplici. Il centrocampista olandese rischia la partita da ex con il Genoa

Kevin Strootman nella giornata di ieri ha svolto lavoro differenziato a causa di una botta alla coscia sinistra rimediata giovedì in allenamento. L’olandese è a rischio per la gara in programma domani contro il Genoa.

Una contusione che all’inizio non sembrava nulla di grave ma che ieri lo ha costretto ad allenarsi con programma personalizzato a causa del forte dolore. Oggi si saprà qualcosa in più sulle sue condizioni.

