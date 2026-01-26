Infortunio Valenti: lesione per il difensore del Parma! Le sue condizioni dopo gli esami e quanto dovrà rimanere ai box

Infortunio Valenti: lesione per il difensore del Parma! Le condizioni dopo gli esami effettuati e quanto dovrà rimanere fuori

L’apprensione delle ultime ore in casa Parma si è trasformata in una certezza, purtroppo negativa, dopo l’esito degli esami strumentali effettuati questa mattina. Lautaro Valenti dovrà fermarsi ai box. Il difensore argentino ha riportato un infortunio muscolare che priverà la squadra di un elemento fondamentale per le prossime settimane. L’episodio chiave risale all’ultimo turno di campionato, durante la sfida contro l’Atalanta. Un finale di partita drammatico per i gialloblu, che hanno concluso il match in inferiorità numerica pur senza aver subito espulsioni: Valenti, infatti, si è accasciato al suolo quando Carlos Cuesta aveva già esaurito i slot per le sostituzioni.

La diagnosi: lesione al bicipite femorale

Il tecnico spagnolo aveva immediatamente intuito la gravità della situazione vedendo il suo giocatore lasciare il campo zoppicante. Gli accertamenti medici hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado ai flessori della coscia sinistra.

Si tratta di un infortunio che, sebbene non gravissimo, richiede assoluta cautela per evitare ricadute, specialmente in una zona delicata come il flessore, muscolo molto sollecitato negli scatti e nei cambi di direzione.

I tempi di recupero e le partite a rischio

La prognosi è chiara: Valenti dovrà restare lontano dai campi per circa un mese. Una vera tegola per Cuesta, che dovrà ridisegnare la linea difensiva in una fase delicata della stagione. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo volto al ritorno all’attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico gialloblu presso il centro sportivo di Collecchio. Se la tabella di marcia verrà rispettata, l’obiettivo è riavere il difensore a disposizione per la fine di febbraio. Nel frattempo, il Parma dovrà fare affidamento sulle alternative in rosa per mantenere la solidità difensiva mostrata finora, cercando di non far pesare l’assenza del suo numero uno argentino.

