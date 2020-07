Infortunio Zaniolo: lieve risentimento muscolare per il centrocampista della Roma che salterà la sfida contro l’Inter

Brutta tegola per Fonseca. Come riporta Sky Sport, Nicolò Zaniolo ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio (confermato dagli esami strumentali) che lo terrà ai box per il match contro l’Inter di domani sera.

Probabilmente il classe ’99 non sarebbe partito titolare ma comunque si sarebbe rivelato una preziosa arma a partita in corso. Un piccolo problema muscolare, invece, impedirà a Zaniolo di giocare contro la squadra in cui ha militato fino a due anni fa.