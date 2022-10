Infortunio Zapata, le condizioni attuali del centravanti dell’Atalanta

Attualmente Duvan Zapata non è ancora tornato, e l’Atalanta questa settimana farà altri esami per valutare la sua condizione

Come sta Duvan Zapata? Il centravanti colombiano dell’Atalanta era in procinto di rientrare in gruppo già alla vigilia della gara contro la Fiorentina, ma alla fine è stato deciso di non convocarlo per motivi precauzionali

Citando Gasperini settimana scorsa, lo stesso Zapata dovrà fare ulteriori esami di accertamento per capire se il giocatore dovrà rimanere ancora a riposo oppure se è recuperato: il minimo sindacale per essere almeno convocabile. Prevenire è sempre meglio che curare, e qualche valutazione in più servirà anche a rassicurare il ragazzo: l’infortunio dell’anno scorso può incidere anche dal punto di vista mentale oltre che fisico.