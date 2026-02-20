Infortunio Zielinski: Chivu può sorridere, arrivano notizie importantissime verso Lecce Inter! Cosa è accaduto oggi in allenamento

Infortunio Zielinski: novità importantissime in vista di Lecce Inter! Cosa è successo oggi in allenamento per il polacco

La gelida trasferta europea contro il Bodø/Glimt non ha portato in dote soltanto un’amara sconfitta per l’Inter, ma ha lasciato in eredità scorie fisiche e tattiche che rischiano di complicare notevolmente il cammino in campionato. In vista della fondamentale e insidiosa trasferta di Serie A sul campo del Lecce, l’infermeria e il Giudice Sportivo costringono lo staff tecnico a una vera e propria rivoluzione di formazione.

L’assenza di Lautaro e la squalifica dei titolarissimi

A tenere in apprensione l’ambiente nerazzurro è in primis la situazione di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha infatti riportato un fastidioso risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra in Champions League, infortunio che lo terrà sicuramente fuori dai giochi per il match in terra salentina.

Ma i veri problemi per Cristian Chivu si concentrano soprattutto in mezzo al campo. Contro il Lecce mancheranno infatti i due pilastri assoluti della mediana: Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, entrambi fermati per un turno di squalifica.

Il sospiro di sollievo: Zielinski è a disposizione

In questa vera e propria emergenza totale, arriva finalmente una buona notizia dai campi di Appiano Gentile. Le condizioni di Piotr Zielinski avevano destato più di una preoccupazione dopo il fischio finale in Norvegia.

Fortunatamente, l’allarme è rientrato: il giocatore sta bene, ha smaltito gli affaticamenti ed è regolarmente a disposizione per la trasferta del Via del Mare. Un recupero vitale che permette a mister Chivu di tirare un profondo sospiro di sollievo, potendo contare su un elemento di grande caratura internazionale in un reparto decimato. Resta ora da capire se Zielinski verrà schierato dal primo minuto per prendere per mano il centrocampo, o se verrà utilizzato a partita in corso come arma tattica. La certezza, però, è che il polacco risponderà presente.