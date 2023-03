Inghilterra, Maguire: «Ora ho 30 anni e mi dico che se non vinciamo un torneo è un fallimento»

Harry Maguire, difensore del Manchester United e dell’Inghilterra, ha parlato degli obiettivi della nazionale di Southgate

PAROLE – «Ora ho 30 anni e mi dico che se non vinciamo un torneo, è un fallimento. Ovviamente, dobbiamo prima qualificarci per l’Europeo. Ho partecipato a tre grandi tornei e ci sono andato molto vicino alla vittoria. Il mio stato d’animo è quindi quello di credere che abbiamo i giocatori per vincere. Non dovrei mettermi alla prova a questo livello. Ho più di 50 presenze al mio attivo e sono il miglior difensore d’Inghilterra. Ho giocato quasi 200 volte per il Manchester United, sono il capitano del club da tre anni ormai, ma capisco anche che quando sei il capitano del Manchester United sei molto osservato».