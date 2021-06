Inghilterra, Phillips e i rigori: «La prima cosa di cui abbiamo parlato...»

Il centrocampista dell’Inghilterra Kalvin Phillips ha parlato della questione rigori in Nazionale in vista della finale di Euro 2020

Kalvin Phillips, centrocampista del Leeds e dell’Inghilterra, ai microfoni di talkSport ha parlato della questione rigori in Nazionale ora che la fase finale di Euro 2020 è alle porte.

«Abbiamo parlato di calci di rigore subito, al primo incontro avuto. È stata la prima cosa di cui abbiamo parlato quando siamo arrivati a Middlesbrough. Il mister ci ha mostrato cosa voleva che facessimo in campo e come possiamo andare avanti nel torneo. Ha detto che più o meno ogni squadra che ha vinto ha dovuto passare attraverso una fase del torneo in cui ci si gioca tutto ai rigori. Ci ha fatto vedere delle clip di lui che tira i rigori e di altre squadre e anche quella dell’Inghilterra nella Coppa del Mondo. Ovviamente ora ci scherza su, ma è un manager che è orgoglioso di tirare i rigori. Sa che sono fondamentali in alcuni tornei. Ne ha parlato molto ed è bello sentire le esperienze che ha vissuto. Speriamo che se dovessimo andare ai rigori, faremo meglio».