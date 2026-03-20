Inghilterra, i pre convocati di Tuchel per il Mondiale: torna Tomori, spiccano delle esclusioni eccellenti! La lista completa

Inghilterra, i pre convocati di Tuchel per il Mondiale: la lista completa tra grandi ritorni ed esclusioni eccellenti

L’attesa per la massima rassegna iridata cresce e le Nazionali iniziano a scoprire le proprie carte. Nelle scorse ore, lo staff tecnico della Nazionale dei Tre Leoni guidato da Thomas Tuchel ha reso nota la lista ufficiale dei 35 pre-convocati dell’Inghilterra. Si tratta di un gruppo allargato e di una rosa molto importante, un bacino fondamentale da cui, al termine dei prossimi ritiri, verranno scelti i 26 convocati per i Mondiali che voleranno in Nord America.

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Le esclusioni eccellenti: fuori Watkins, Shaw e Alexander-Arnold

Come spesso accade in queste occasioni, a fare rumore sono soprattutto i grandi assenti. Le scelte diramate hanno sorpreso critica e tifosi, confermando l’incredibile profondità della rosa britannica. Spicca su tutte l’esclusione di Trent Alexander-Arnold. Niente Mondiale neanche per l’esperto laterale mancino Luke Shaw e per il bomber Ollie Watkins. Out anche il difensore della Juventus Lloyd Kelly.

I grandi ritorni: da Tomori a Mainoo, passando per Maguire

A fronte di queste pesanti defezioni, la lista accoglie giocatori che sembravano ormai lontani dal giro della Nazionale. La grande notizia, che interessa da vicino anche il calcio italiano, è il ritorno di Fikayo Tomori: il difensore del Milan è pronto a giocarsi un posto per la competizione.

Insieme a lui, il reparto arretrato riabbraccia la leadership e l’esperienza di Harry Maguire. A centrocampo ritrova una maglia il talentuoso Kobbie Mainoo, mentre in attacco si rivedono i muscoli e i gol di Dominic Calvert-Lewin e Dominic Solanke, entrambi determinati a strappare il pass per i Mondiali.

Le vere sorprese: prima chiamata per Steele e Garner

A completare un elenco già di per sé molto competitivo, sono state inserite due assolute novità che premiano il rendimento stagionale. Sono stati infatti convocati Jason Steele e James Garner, chiamati a vivere il sogno mondiale e a provare a convincere lo staff tecnico a inserirli nella lista definitiva dei 26. La competizione interna è appena iniziata.