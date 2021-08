Inghilterra, Mings: «Prima della Croazia sono crollato mentalmente»

Tyrone Mings, difensore dei villains e dell’Inghilterra, ha raccontato il suo Europeo ai microfoni di The Sun

«Ho avuto un momento difficile prima della partita d’esordio contro la Croazia. Penso di saper resistere alle influenze esterne, ma la mia salute mentale è crollata. Non ho vergogna ad ammetterlo perché c’erano così tante incognite sul fatto che giocassi o meno. Probabilmente ero l’unico nome nell’undici iniziale che portava la gente a pensare: ‘Di lui non sono sicuro’. Ed era qualcosa che avrei dovuto superare. Quando sai che il 90-95% del tuo paese ha dubbi su di te, è molto difficile impedire che tutto ciò si intrometta nei tuoi pensieri. Così ho lavorato molto con il mio psicologo per non lasciare che il mio subconscio prendesse il controllo».