Il Napoli viaggia verso Empoli e ritrova Insigne e Anguissa

Il Napoli stasera sarà di scena contro l’Empoli e Spalletti può ritrovare due pedine fondamentali: Insigne e Anguissa

Il Napoli stasera alle ore 18 giocherà al Maradona contro l’Empoli. Una sfida ostica per gli azzurri, visto anche il rendimento dei toscani in questo ultimo periodo.

Spalletti per la gara del Maradona può sorridere, come riportato da Il Mattino, torneranno al loro posto anche Insigne e Anguissa. Motori caldi per la lotta allo scudetto, prima però l’ostacolo Empoli.