Lorenzo Insigne capitano del nuovo Napoli: la possibile partenza di Marek Hamsik incorona l’attaccante come nuovo leader. E in Nazionale ha già indossato la fascia

Il Napoli potrebbe trovarsi presto senza Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco piace in Cina e non solo, per questo gli azzurri rischiano di perdere un leader storico. Hamsik è anche il capitano del Napoli e una sua partenza lascerebbe libera la fascia. Lorenzo Insigne è pronto a diventarne l’erede: già in passato ha indossato la fascia da capitano quando Hamsik era assente, ora invece potrebbe diventare il leader vero e proprio. Un napoletano con la fascia da capitano – o meglio, nominato come primo capitano – del Napoli non si vedeva dai tempi di Paolo Cannavaro, protagonista della risalita in Serie A.

Insigne capitano lo è già stato, ma non solamente nel Napoli. Contro l’Olanda in amichevole, Roberto Mancini gli ha dato la fascia dell’Italia, dato che – essendo una formazione piuttosto sperimentale – era quello con più presenze alle spalle, con buona pace di Mario Balotelli. Il nuovo tecnico del Napoli Carlo Ancelotti non sembra avere dubbi sullo scettro di uomo squadra da assegnare: Lorenzo Insigne è colui che riceverà la fascia dal braccio di Hamsik, sempre ammesso che lo slovacco saluti il San Paolo a breve.