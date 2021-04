Insigne, il fratello rivela: «Vuole essere il Del Piero del Napoli»

Il fratello di Lorenzo Insigne ha rivelato la volontà del giocatore azzurro di diventare il “Del Piero” del Napoli

Antonio Insigne, fratello di Lorenzo, ha parlato a Calcio Napoli 24. Le sue parole sulla volontà di Lorenzo di emulare la carriera di Del Piero.

«Continuare in maglia Napoli con il rinnovo? Da parte di Lorenzo c’è tutta la volontà di continuare, l’ha sempre detto di voler essere il Totti o il Del Piero del Napoli. Da parte sua non ci sono problemi, c’è la volontà di giocare nel Napoli: è sempre la sua prima scelta, poi sui giornali si leggono di incontri ma posso dire che mio fratello non ha incontrato nessuno».

