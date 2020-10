Insigne: «Era importante dare una risposta dopo la sconfitta di giovedì. Sullo scudetto…»

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Benevento: queste le sue parole

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Benevento. Queste le parole del capitano del Napoli.

INSIGNE CONTRO – «Derby Insigne? È stata una bella partita, sono contento per il risultato e per la prestazione di mio fratello che ha giocato bene. Ho fatto gol con il suo piede, però al di là del gol sono contento per la vittoria che ci aiuta a crescere. Giovedì abbiamo una partita importante in Spagna e dobbiamo affrontarla nel migliore modo».

CRITICHE POST AZ – «Ci aiutano a crescere, ci sta che i tifosi si aspettassero tanto contro l’AZ dopo la vittoria contro l’Atalanta, oggi era importante era dare una risposta».

GATTUSO – «Da quando è arrivato ho sempre detto che ho un grandissimo rapporto, mi dà tanta fiducia e provo a ricambiare. Da quando è arrivato lui siamo cambiati ed è merito suo se siamo lì in alto».

SCUDETTO – «Ci giochiamo tutte le partite come una finale, rispetto agli altri anni abbiamo una rosa ampia e il mister fa sentire tutti i giocatori importanti in modo tale che possano dare il 100%»