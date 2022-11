Inter, interesse per Alcaraz: agenti a Milano durante la sosta

L’Inter fa sul serio per Carlos Alcaraz, centrocampista argentino del Racing de Avellaneda, che potrebbe arrivare a gennaio

L’Inter si è già messa al lavoro per il calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sfrutterà la sosta mondiale per incontrare a Milano gli agenti di Carlos Alcaraz. Il centrocampista 19enne del Racing è valuto 12 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe essere abbassato inserendo il cartellino di Facundo Colidio, oggi in prestito al Tigres.

L’idea iniziale dell’Inter era quella di concludere subito l’operazione per poi farlo arrivare a Milano a fine stagione. La possibile partenza di Gagliardini durante il mercato di gennaio potrebbe però liberare un posto ad Alcaraz, che sbarcherebbe così a Milano con 6 mesi d’anticipo.