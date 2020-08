Inter, anche il futuro del ds Piero Ausilio è ancora incerto

Il futuro del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, è ancora incerto e potrebbe anche lasciare il club nerazzurro

Aria di rivoluzione in casa Inter dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il futuro è incerto non solo per il tecnico Antonio Conte ma anche per il direttore sportivo, Piero Ausilio.

Il dirigente ha un contratto valido fino al 2022 ma è corteggiato dalla nuova proprietà della Roma guidata da Friedkin. Ausilio potrebbe così lasciare l’Inter dopo ben 15 anni. In questi giorni conoscerà il proprio futuro.