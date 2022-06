Inter, Antonello: «Dobbiamo accelerare per avere due stadi a Milano»

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato dopo un evento organizzato a Roma dall’ECA

Alessandro Antonello, ad dell’Inter, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «Lavoriamo con i consulenti per il dossier che dovremo presentare al Comune. Non esiste più un’esclusiva per San Siro, serve accelerare per avere due stadi nella città di Milano. ECA? Tutto si può migliorare. Siamo sulla strada dell’evoluzione del sistema calcio verso nuove dinamiche».