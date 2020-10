Inter, Ashley Young ancora positivo al Coronavirus: la situazione

Ashley Young non si è ancora negativizzato. L’esterno inglese dell’Inter è ancora positivo al Coronavirus. La situazione

Non arrivano buone notizie per l’Inter. Ashley Young è risultato ancora positivo al Coronavirus dopo i tamponi effettuati a 10 giorni dalla notizia del suo contagio.

Come riportato da Gazzetta.it, il tampone è risultato ancora positivo. Ashley Young era stato uno dei calciatori contagiati all’Inter, come Nainggolan, Skriniar, Bastoni, Gagliardini e Radu. C’è ancora da attendere dunque per Antonio Conte per ritrovare l’esterno di fiducia.