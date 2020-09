Inter, attesa per Vidal: prima bisogna risolvere la buonuscita di Godin

L’Inter è in attesa di chiudere la pratica Vidal ma prima deve risolvere la buonuscita di Diego Godin. I dettagli

Anche oggi non è stata una giornata risolutiva per l’arrivo di Arturo Vidal all’Inter. Il cileno è rimasto a Barcellona, sempre in attesa di imbarcarsi direzione Milano.

Dagli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio informa che per sbloccare l’affare serve l’uscita o di Godin (al Cagliari) o di Candreva (al Genoa). Per quanto riguarda il difensore uruguaiano la cessione al Cagliari si è bloccata perchè non c’è l’accordo con l’Inter per una buonuscita.