Inter-Aubameyang, può essere l’occasione estiva

Non solo il Milan, ma anche l’Inter è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e tutte le strade portano in casa Chelsea per Aubameyang.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il gabonese sarebbe in rotta con i Blues e potrebbe risolvere il contratto. Prenderlo a zero sarebbe un’occasione vantaggiosa per i nerazzurri. Resiste anche l’idea Firmino per il mercato estivo.