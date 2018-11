Inter-Barcellona: nerazzurri imbattuti nei precedenti a San Siro

L’Inter martedì sfiderà il Barcellona nella 4^ giornata dei gironi di Champions League. I nerazzurri nei precedenti in casa non hanno mai perso

L’Inter, reduce dalla manita rifilata in casa al Genoa nell’undicesima giornata di Serie A, sta preparando la delicatissima sfida contro il Barcellona in Champions League. I nerazzurri dovranno provare a far punti contro il club spagnolo per avvicinarsi agli ottavi di finale della competizione che non sembrano così lontani. Un successo contro i blaugrana consentirebbe alla formazione di Spalletti di mettere un piede agli ottavi per poi giocarsi il primo posto del girone nelle ultime due gare. La sfida, in programma martedì allo stadio San Siro promette, dunque, spettacolo ed i tifosi nerazzurri dando uno sguardo ai precedenti possono ben sperare.

Nei tre incontri giocati tra le due società a San Siro, l’Inter è imbattuta, avendo vinto una volta e pareggiato in due occasioni. L’unico successo è sicuramente impresso nei ricordi dei sostenitori del Biscione essendo arrivato nella semifinale d’andata dell’aprile 2010 (3-1), l’anno del Triplete. Uno dei due pareggi risale allo stesso anno in cui l’Inter vinse la coppa, dato che le due società si scontrarono anche nella fase a gironi, pareggiando 0-0. Il secondo pari, meno recente, è arrivato nella fase a gironi dell’edizione 2002/2003 terminato con lo stesso risultato.