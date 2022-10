L’arbitro Vincic e il VAR di Inter Barcellona non saranno sanzionati dalla UEFA dopo il discusso arbitraggio

L’arbitro Vincic e il VAR, tanto discussi dopo la sfida di Champions League di settimana scorsa, Inter-Barcellona, non saranno sanzionati dalla UEFA per gli errori arbitrali fatti in questa sfida.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come la situazione andrà avanti senza provvedimenti.