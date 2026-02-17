Ultime Notizie
Inter, Bastoni parlerà in conferenza stampa alla vigilia del Bodo Glimt: attesa per le sue dichiarazioni dopo il ‘caso’ Inter Juve con Kalulu
Tra le partite di domani dei playoff di Champions c’è anche Bodø Glimt-Inter. Oggi pomeriggio alle 17:15, nel gelo dell’Aspmyra Stadion di Bodø, Alessandro Bastoni prenderà la parola. Non sarà una conferenza stampa di vigilia come le altre: il difensore dell’Inter tornerà a parlare pubblicamente tre giorni dopo il “ciclone” scatenatosi durante il Derby d’Italia contro la Juventus. L’obiettivo è chiaro: difendere la propria onorabilità e spiegare l’episodio della caduta che ha portato all’espulsione ingiusta dello juventino Kalulu, cercando di abbassare i toni di una polemica che ha reso l’aria irrespirabile.
La difesa di Bastoni: “Non sono un simulatore”
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale nerazzurro vuole respingere con forza l’etichetta di “simulatore seriale” che gli è stata affibbiata. Bastoni è pronto ad ammettere che l’esultanza teatrale alle spalle dell’avversario espulso è stata inopportuna, frutto dell’adrenalina del momento, ma intende ribadire la sua buona fede nell’azione di gioco. Il giocatore si sente “stordito” dalla gogna mediatica e dagli insulti social che hanno colpito anche la sua famiglia (la moglie Camilla ha dovuto disattivare i commenti su Instagram), e cerca di voltare pagina per concentrarsi sul campo.
Il patto di “Interello” e la scelta di Chivu
Per preparare la sfida contro il Bodø/Glimt, l’Inter ha svolto una rifinitura particolare. La squadra si è allenata sui campi in sintetico del centro sportivo giovanile di “Interello” per abituarsi alla superficie che troveranno in Norvegia. In questo contesto, il gruppo si è stretto attorno al suo compagno. Lautaro Martinez, insieme allo zoccolo duro italiano (Barella, Dimarco, Darmian), ha mostrato sostegno totale a Bastoni.
Anche Cristian Chivu ha avuto un faccia a faccia sereno con il giocatore. I due hanno concordato che la medicina migliore è la normalità: salvo sorprese, Bastoni sarà regolarmente in campo dal primo minuto nell'”Inferno di Ghiaccio”, pronto a trasformare la rabbia in prestazione agonistica per l’andata dei playoff di Champions League.
