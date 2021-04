Inter, Bastoni: «Scudetto? Parola vietata, con il Napoli sarà sicuramente una bella sfida»

Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia di Inter-Napoli. Le sue parole

SCUDETTO – «Parola vietata, assolutamente, il mister ce lo ripete ad ogni riunione. Dobbiamo stare concentrati come abbiamo sempre fatto, finché non avremo lo scudetto in mano.Il nostro slogan è testa bassa e pedalare, ha caratterizzato il nostro percorso di crescita e vogliamo andare avanti così».

DE VRIJ E SKRINIAR – «Ci completiamo bene e anche l’intesa fuori dal campo è importante. Anche l’intesa fuori dal campo è molto importante, andiamo molto d’accordo».

NAPOLI – «Tutte le partite sono difficili e lo dimostrano le ultime vittorie di misura. Ogni avversario quando ci affronta vuole fare bella figura quando giocano contro di noi. Il Napoli sta lottando per la Champions League quindi sarà sicuramente una bella sfida».