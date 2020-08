Con una foto sui suoi profili social Stefano Sensi è pronto a dare il suo contributo nel match contro il Bayer Leverkusen

Stefano Sensi non vede l’ora di tornare in campo e dare il suo contributo alla causa interista. Come testimonia l’immagine postata dal centrocampista nerazzurro, Sensi si dice “pronto a lottare” per conquistare la semifinale di Europa League.

L’ex Sassuolo è stato a lungo fuori per infortunio e ora vuole ritornare a incantare in campo come ha fatto ad inizio stagione.