Inter Bayern Monaco, Muller: «San Siro stadio non moderno, ma...»

L’attaccante del Bayern Monaco Muller ha parlato in vista della partita di Champions League contro l’Inter

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai media tedeschi dopo la partita con l’Union Berlin in vista della partita di Champions League contro l’Inter.

SAN SIRO – «Ho potuto giocare qualche volta a San Siro. Non è lo stadio più moderno in assoluto, ma ci sono stato da spettatore da bambino e sono ancora molto colpito dalla storia».

MATCH – «Spero sicuramente in un risultato migliore di quello contro l’Union, questo è certo. Sarà una partita molto importante e decisiva per entrambe le squadre. In una fase a gironi come questa, la partita di apertura è semplicemente molto importante per il feeling e per il resto del cammina, per non essere sotto pressione».