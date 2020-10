Alessandro Bastoni ha svolto l’intero allenamento con il resto del gruppo ed è pronto a tornare in campo in Champions League

Buone notizie per Antonio Conte e per l’Inter. Come riporta Sky Sport Alessandro Bastoni ha svolto la totalità dell’allenamento odierno insieme ai compagni.

Reintegrato in gruppo, il difensore potrebbe essere schierato nella formazione anti Borussia Mönchengladbach nella gara d’esordio della Champions League 2020/21 in programma per mercoledì.