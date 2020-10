Inter, Brehme: «Conte si è innamorato di Hakimi»

Andreas Brehme ha parlato dell’arrivo di Achraf Hakimi all’Inter

Andrea Brehme, ex difensore tedesco dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato dell’arrivo in nerazzurro di Achraf Hakimi.

«Ve lo dico io com’è andata, quella partita me la ricordo bene: Conte si è innamorato di Hakimi a Dortmund. E ha fatto bene: gli esterni nel suo gioco sono fondamentali. È un giocatore eccezionale, non ce ne sono molti in giro così. Tecnico e velocissimo, darà una mano enorme all’Inter in questa stagione, ne sono convinto. In Bundesliga era dominante, nonostante l’età giovanissima».