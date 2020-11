Inter, c’è Brozovic contro il Borussia. Conte boccia ancora Hakimi

Conte ritrova Brozovic dal primo minuto, anche se il croato non è al top della condizione. Possibile conferma per Darmian ai danni di Hakimi

Partita da ultima spiaggia in Champions League per l’Inter contro il Borussia Monchengladbach. Alla squadra di Conte serve solo la vittoria sul campo dei tedeschi per non dire addio alla competizione già nella fase a gironi.

Conte ritrova Brozovic a centrocampo, nonostante il croato non sia al massimo della condizione dopo essere tornato nuovamente negativo nell’ultimo ciclo di tamponi. Brozovic titolare anche per la squalifica di Vidal, mentre Conte come contro il Sassuolo potrebbe lasciare nuovamente fuori Hakimi confermando Darmian. In attacco spazio a Lukaku e Lautaro Martinez, con Sanchez pronto a subentrare.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku