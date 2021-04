Inter Cagliari, Boninsegna: «Tifo per il pari, spero che i rossoblù restino in A»

Roberto Boninsegna ha parlato della partita di domenica tra Inter e Cagliari, sue due ex squadre

INTER CAGLIARI – «Risultato scontato? Non credo. I rossoblù sono un’ottima squadra ma commettono errori incredibili in fase difensiva. Eppure in rosa hanno giocatori importanti come Nainggolan, Nandez, Godin e Joao Pedro».

CAGLIARI IN DIFFICOLTÀ – «Forse l’allenatore andava cambiato prima. Con questo non voglio dire che Di Francesco e scarso, ma probabile che tra lui e la squadra non ci fosse feeling e le sue idee di calcio non in sintonia con le caratteristiche dei singoli. In quei casi paga sempre il mister».

SALVEZZA CAGLIARI – «Quante speranza hanno? Non ho la sfera di cristallo ma con nove partite da giocare, possono farcela. È vero che il Torino ha una gara in meno, però non credo farà punti a Roma contro la Lazio. Il Cagliari deve provare a portare a casa punti ovunque, anche domenica con l’Inter».

GIOCARE CON PAURA – «Sì. Ho visto la partita col Verona e ho avuto questa sensazione. Capisco che quando perdi tante partite subentra la pressione e non vai in campo tranquillo. Spetta ai giocatori più esperti, al mister e alla società, stare vicino ai più giovani, farli stare sereni, infondere fiducia. Ma credo stia succedendo, almeno me lo auguro. Io spero che il Cagliari resti in Serie A. Quindi domenica faccio il tifo per un pareggio».