Inter Cagliari: che movimenti deve fare Barella nel 352

Il 352 di Conte è molto schematico. L’equilibrio dell’Inter dipende da movimenti molto meccanici

Il 352 dell’Inter di Conte ha movimenti molti meccanici. Un esempio nella slide sopra. I quinti sono altissimi, con le mezzali dell’Inter (Barella) che si aprono per occupare lo spazio lasciato dagli esterni, aiutando così il palleggio.

Una caratteristica è quindi quella di svuotare il centro in zona di rifinitura. Più che fare passaggi intermedi tra le linee, lo scopo è quello di servire le punte (Lukaku e Lautaro Martinez) in modo diretto: da loro dipendono buona parte delle sorti offensive. Da notare come giocano vicini: o combinano tra loro sul breve, o premiano l’inserimento della mezzala.