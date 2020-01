Inter Cagliari: quale aspetto deve migliorare Conte

Contro il Cagliari, si sono visti i difetti dell’Inter di Conte. Eriksen dovrà cambiare alcune caratteristiche dei nerazzurri

L’Inter di Conte è stata imprecisa sottoporta contro il Cagliari, con un po’ di cinismo in più si potevano segnare molti più gol. Tuttavia, non va messo in secondo piano che una formazione fisica e diretta come quella sarda abbia gestito per larghe fasi della gara il palleggio.

L'Inter deve imparare a difendersi anche col pallone. Troppo spesso, una volta passata in vantaggio, si abbassa e lascia il possesso agli avversari. Oggi nei 50 minuti sopra 1 a 0 ha fatto il 36.8% di possesso palla (in casa, contro il Cagliari). #InterCagliari — Gabriele Gatti (@GabrieleCats) January 26, 2020

Nei 50 minuti in cui è stata in vantaggio, l’Inter ha avuto poco più del 35% di possesso palla. I nerazzurri non si sanno difendere con la palla, finiscono sempre per schiacciarsi troppo (un esempio nella slide sopra). Ciò alla lunga è un rischio, perché basta un rimpallo o una deviazione sfortunata per la beffa. Conte spera che Eriksen possa cambiare le caratteristiche della squadra.