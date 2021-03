Inter, calendario in discesa: Atalanta e Napoli unici ostacoli fino a maggio

Il calendario che dovrà affrontare l’Inter è favorevole ai nerazzurri: fino a maggio gli unici scontri diretti saranno con Atalanta e Napoli

L’Inter esulta dopo la vittoria contro il Genoa e sorride sbirciando il calendario. Il mantra di Conte è sempre quello di pensare a una partita alla volta ma è inevitabile che anche lui abbia guardato il calendario che attende la sua squadra, compiacendosi per ciò che ha osservato.

Giovedì Lukaku e compagni andranno al Tardini per confermare quanto di buono visto contro il Genoa, poi lo scontro diretto di lunedì contro l’Atalanta a San Siro. E poi? Fino a metà maggio rimarrà solo una big da incontrare: il Napoli ad aprile. Come scrive La Gazzetta dello Sport c’è tempo e spazio per mettere ulteriore fieno in cascina prima delle ultime tre giornate da mal di denti: l’idea dei nerazzurri è di allungare ancora un po’ e anestetizzare il rischio delle sfide contro Roma alla terzultima e Juve alla penultima.