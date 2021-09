Inter, Calhanoglu: «Qui per affrontare nuove sfide. Esultanza derby? Farò come sempre...»

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha parlato in vista del derby contro il Milan, sua ex squadra

Hakan Calhanoglu si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport. Di seguito le parole del centrocampista dell’Inter.

PASSATO – «Al Milan ho trascorso quattro anni buoni, là ho molti amici. Ci sono stati anche momenti difficili, ma le ultime due stagioni sono state migliori. L’Inter è una bella squadra: ho scelto di venire qui perché mi piace affrontare nuove sfide».

TRADIMENTO – «Ho incontrato tanti tifosi del Milan quando esco per andare a mangiare con la mia famiglia. Mi chiedono foto e mi vogliono bene, non ho avuto problemi con nessuno al Milan».

DERBY – «A Milano il derby è tutta un’altra cosa rispetto alle altre città. Conosco i difensori del Milan, così come loro conoscono me. Dovrò pensare a come aiutare i miei compagni. Se segno, esulto? Farò come sempre».

IBRAHIMOVIC – «Ho grande rispetto per lui, è un grande giocatore e una grande persona. Detto questo darò il meglio per l’Inter».

PARAMETRO ZERO – «Se mi hanno cercato altre squadre? Meglio se lo chiedete al mio agente. Non ho parlato con nessuno perché ero impegnato all’Europeo. Lui mi ha trovato la soluzione migliore e sono felice di questo».

