Come confermato da Simone Inzaghi in conferenza, domani ci sarà un’importante occasione per Asllani

Asllani giocherà dal primo minuto contro la Roma, come confermato da Simone Inzaghi.

Dopo i 29 minuti fin qui accumulati, il centrocampista albanese è chiamato a non far rimpiangere Brozovic. Una chance ghiotta in una partita già fondamentale per l’Inter, per guadagnarsi finalmente un posto al sole.