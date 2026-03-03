Inter, Chivu dopo lo 0-0 col Como: «Non è stata una partita da Inter e neanche bella da vedere, ma dovevamo fare di necessità virtù. Lautaro mancherà ancora per un po’»

Inter, Cristian Chivu ha parlato dopo il match contro il Como, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2025/26

Ai microfoni di Mediaset dopo Como-Inter, il tecnico Cristian Chivu ha dichiarato:

ANALISI – «Prima di tutto avevamo qualche problema, abbiamo dovuto fare qualche cambio. Abbiamo giocato con 2 trequartisti sotto la punta, abbiamo cambiato il modo di difendere, soprattutto nella nostra metà campo. Abbiamo provato anche a prenderli ma eravamo in ritardo, poi loro sono bravi a palleggiare. Siamo stati bravi a capire cosa fare, in alcune situazioni abbiamo avuto anche un po’ di fortuna. Però per impegno e per non aver avuto molto tempo a disposizione per preparare la partita… Merito dei ragazzi che hanno capito in fretta, si sono messi a disposizione per fare il massimo».

LA MANCANZA DI LAUTARO – «Oggi avevamo 2 attaccanti disponibili, Marcus e Pio. Abbiamo deciso di fare un po’ e un po’. Bonny ha qualche problema dopo il Genoa, Lautaro mancherà ancora per un po’. Bisognava fare di necessità virtù, i ragazzi sono stati bravi. Direi che l’hanno interpretata abbastanza bene, anche se non è stata una partita da Inter e neanche bella da vedere».

L’INTERVISTA COMPLETA A CHIVU