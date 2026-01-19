Inter, Chivu presenta la sfida con l’Arsenal: «Thuram è uno dei più forti in circolazione, ecco chi non ci sarà. Questa sarà la chiave della partita»

Inter, Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League contro l’Arsenal. Le sue parole

La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Arsenal, match valevole per la sesta giornata della League Phase di Champions League. Le sue dichiarazioni.

L’ARSENAL L’AVVERSARIO PIU’ COMPLICATO IN CHAMPIONS AL MOMENTO? SIMILITUDINI COL GRUPPO DEL 2010 – «Non credo sia giusto fare paragoni in epoche diverse, con calci diversi. Sono passati 16 anni e il calcio è cambiato radicalmente. E’ più fisico, più intenso. L’Arsenal è tra le più forti in Europa, con tutto ciò che hanno investito e cosa hanno dimostrato negli ultimi anni con l’ambizione, la competitività che hanno avuto. Si sono classificati al secondo posto in Premier, il livello è molto alto».

L’IMPORTANZA DELLA PARTITA DI DOMANI – «Stiamo lavorando da un paio di mesi a capire l’importanza di una partita, l’ho sempre detta. Magari per abitudine qualcuno non ha mai creduto alle mie parole. Per me sono tutte importanti, a prescindere dall’avversario che tu affronti. Una squadra come la nostra non deve mai sottovalutare l’avversario. Siamo consapevoli dell’importanza della partita di domani, di quello che è il nostro obiettivo, ovvero quello di finire tra le prime 8. Stiamo lavorando per sfatare quello che fuori si dice sia un tabàù, consapevoli del nostro lavoro».

COSA BISOGNA FARE MEGLIO RISPETTO ALLE PARTITE CONTRO LIVERPOOL E BORUSSIA DORTMUND – «Deve vincere. Deve essere fiduciosa, coraggiosa, attenta. A questo livello si gioca sui dettagli e sugli errori, bisogna non farli».

L’ASSENZA DI LAUTARO NEL TORELLO – «Dopo siete andati via, lui ha fatto tutto l’allenamento. Era solo precauzionale per il torello, per determinati movimenti che si possono innescare».

COME STA THURAM? – «Lui è uno dei nostri 4 attaccanti, per me uno dei più forti in circolazione. Io non vedo problemi. Abbiamo mollato Lautaro e adesso iniziamo con Thuram? Per me va bene tutto, un giocatore può fare la panchina, può riposare. Per noi è importante e lo è per tutto il calcio europeo, ha tutte le qualità per essere tra i migliori 10 attaccanti al mondo».

ATTENZIONE PARTICOLARE SUI PIAZZATI? – «Abbiamo il nostro modo di difendere, soprattutto sui calci piazzati e sui calci d’angolo, che coincide anche nella miglior soluzione nell’affrontare l’Arsenal, ovvero a zona. Se vai a uomo vai in difficoltà. Dobbiamo avere la responsabilità individuale di fare determinate cose. C’è anche il merito degli avversari in determinate occasioni. Sappiamo che loro sono tra le più forti, ma anche loro devono essere preoccupati perché anche noi facciamo tanti gol da calci piazzati».

L’ERRORE DA NON FARE – «Sbagliare il meno possibile è la chiave in una partita del genere, essere efficienti, coraggiosi. Avere personalità nel capire determinati momenti. Ho un gruppo e una squadra che è maturata e migliorata molto nel capire i momenti di una partita».

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI – «Dumfries è ancora fuori, quindi non ha recuperato. Gli altri, rispetto ad Udine, sono tutti a disposizione. Darmian era dentro già ad Udine, c’è fuori anche Calhanoglu. E’ tornato Pepo Martinez, Palacios ha iniziato a fare qualcosina col gruppo».

