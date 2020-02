Inter, con il Ludogorets spazio a Vergani in attacco?

In vista del ritorno di Europa League Conte potrebbe dare spazio all’attaccante classe 2001.

L’Inter cambia volto per il ritorno con il Ludogorets, almeno in attacco. Forte del 2-0 conquistato in Bulgaria, Conte potrà far riposare alcuni giocatori in vista del big match contro la Juventus.

La difesa dovrebbe essere la stessa scesa in campo a Razgrad, mentre per il centrocampo Eriksen e Barella dovranno fare gli straordinari accanto a Vecino. Probabile la partenza dal primo minuto anche di Biraghi e Moses. Là davanti invece altra opportunità a Sanchez con al suo fianco Edoardo Vergani, giocatore della primavera classe 2001. A riportarlo è Tuttosport.