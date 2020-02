Inter, Conte: «Lavoriamo per il futuro. Eriksen può migliorare»

Il tecnico dell’Inter Conte ha analizzato la vittoria ottenuta alla Dacia Arena contro l’Udinese di Gotti

Antonio Conte ha commentato la vittoria ottenuto contro l’Udinese: «Non è stata una partita semplice, ma la vittoria è meritata e sono soddisfatto. Contro di noi tutte le squadre si arroccano e non è facile sbloccare le partite. Oggi sono scesi in campo due ragazzi giovani, stiamo lavorando per il futuro. Eriksen? È arrivato da cinque giorni e ha esordito subito, siamo stati forzati ad accelerare il suo ingresso».

«Deve entrare nella nostra idea di gioco e trovare il ritmo, ma ha grande personalità. Può migliorare molto. Lukaku ha qualità importanti, si è integrato bene con il resto del gruppo. Sono contento di aver insistito affinché arrivasse. Handanovic? Ha avuto un problema alla mano, cercheremo di recuperarlo. Sono contento della prestazione di Padelli», ha concluso il tecnico dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.