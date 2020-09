Inter, Conte può esultare: oggi Vidal arriva a Milano

Siamo arrivati al giorno tanto atteso da Antonio Conte: oggi a Milano sbarcherà Arturo Vidal che firmerà un biennale da 6 milioni

Il giorno tanto atteso da Antonio Conte e tutti i tifosi interisti è finalmente giunto. Arturo Vidal sbarcherà questa sera a Milano per legarsi all’Inter per i prossimi due anni con opzione per il terzo. Adesso che Godin è definitivamente diretto verso Cagliari, la mediana di Conte riceve una scarica di adrenalina per l’assalto allo scudetto. Il tempo, ed eventuali nuove uscite ben più sostanziose, diranno se il cileno potrà scatenarsi assieme a N’Golo Kanté, altro fedelissimo dell’allenatore richiesto almeno quanto il cileno.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, si prepara anche l’uscita di Antonio Candreva: svanita la pista Genoa, potrebbe accasarsi in tempi rapidi sempre a Genova, ma in casa Samp, o a Firenze. Dopo una notte milanese, per Vidal domani sarà comunque il giorno delle visite, della firma e dell’ingresso in gruppo. Del resto, l’accordo con l’Inter era già da tempo sigillato: è servito un piccolo bonus per il Barcellona, mentre per il cileno un biennale con opzione sul terzo anno a sei milioni netti.