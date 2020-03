Inter, Conte ‘Special Two’: soltanto Mourinho ha fatto di più

Inter, l’inizio di Antonio Conte è ‘quasi’ special come quello di Mourinho: soltanto il portoghese ha fatto meglio

Antonio Conte quasi special, anzi ‘Special Two’. L’edizione odierna di Tuttosport in edicola oggi dedica ampio spazio al tecnico nerazzurro e ai suoi primi mesi alla guida dell’Inter.

Un inizio più che positivo visto che Conte ha quasi raggiunto un idolo nerazzurro, ovvero José Mourinho: il portoghese, come evidenziato, ha conquistato 59 punti nelle sue prime 25 partite mentre l’ex ct della nazionale è riuscito ad ottenere 54 punti, 5 in meno rispetto lo Special One.