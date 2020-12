Inter, Conte: una vittoria per pareggiare il primato di Spalletti

Antonio Conte vuole chiudere il 2020 dell’Inter con una vittoria sul campo del Verona. Sarebbe la settima consecutiva per i nerazzurri

Antonio Conte vuole chiudere il 2020 dell’Inter con una vittoria sul campo del Verona così da poter allungare sulla Juventus e, chissà, magari scavalcare il Milan in vetta alla classifica.

L’Inter arriva alla trasferta del Bentegodi sulla scia di sei successi consecutivi in Serie A: i nerazzurri non collezionano sette vittorie consecutive nel corso di un singolo campionato dal novembre 2018, con Luciano Spalletti in panchina.

