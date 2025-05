Inter, contro ogni pronostico: Come ha conquistato la finale di Champions 2025 - Calcio News 24

All’inizio della stagione 2024/25, l’Inter non era di certo tra le principali candidate al titolo europeo. Erano altre le squadre che avevano convinto gli esperti: il Manchester City, il Real Madrid, il Bayern e il PSG. I pronostici e le scommesse online davano tutti lo stesso parere: nessuno si aspettava che l’Inter sarebbe arrivata così lontano. Eppure, passo dopo passo, la squadra di Simone Inzaghi ce l’ha fatta, ma come ha fatto?

Le previsioni: Inter ben lontana dalle favorite

È vero che aveva appena vinto uno scudetto, ma comunque le quote champions league per l’Inter erano piuttosto basse. Per i bookmaker, la vittoria dei nerazzurri era quotata tra le 10 e le 12 volte la posta in gioco. Inoltre, la squadra non era nemmeno nella sua forma migliore perché la rosa aveva appena perso alcuni elementi come Onana e Skriniar. Poi, se guardiamo al passato, la Champions dello scorso anno si era conclusa agli ottavi per l’Inter. Insomma, in generale non c’erano gli elementi per pensare che il club fosse in grado di scalare la classifica fino a questo punto.

Fase a gironi: Miglior difesa e grandi vittorie

Il nuovo format a girone unico deve aver portato bene all’Inter. La squadra ha chiuso la prima fase al quarto posto con 19 punti:

Sei vittorie

Un pareggio

Una sconfitta

Sulla difesa non c’è davvero nulla da dire, l’Inter ha subito un solo gol in otto match. Senza dubbio la miglior difesa della competizione. Le partite sono state solide: 0-0 a Manchester contro il City e 1-0 contro l’Arsenal in casa. Lautaro Martinez non delude mai, è lui il vero protagonista di questa Champions, ha eguagliato il record europeo di reti che fino a ora era detenuto da Mazzola. Agli ottavi l’Inter si è scontrata con il Feyenoord e, anche qui, ha ottenuto un 4-1 totale senza grandi difficoltà.

Quarti di finale: Bayern ko, impresa europea

Ai quarti è arrivato il primo vero test: il Bayern Monaco, uno dei grandi favoriti. All’andata, in Germania, l’Inter ha vinto 2-1 grazie ai gol di Lautaro e Frattesi. Il ritorno a San Siro, terminato 2-2, ha sancito l’eliminazione dei tedeschi e ha confermato la forza mentale dei nerazzurri, capaci di rimontare dopo lo svantaggio. San Siro si è confermato un fortino: l’Inter è imbattuta in casa in Champions dal 2022!

Semifinale storica: Fuori il Barcellona

Contro il Barcellona, la semifinale si è trasformata in una battaglia epica: 3-3 al Camp Nou con doppietta di Dumfries e 4-3 dopo i supplementari a San Siro. Il pareggio di Acerbi al 93′ ha portato il match ai tempi extra, dove Frattesi ha firmato il gol decisivo. Sommer, in porta, è stato fondamentale nel respingere l’ultima offensiva catalana. L’Inter ha eliminato una delle squadre più quotate della competizione e ha conquistato la settima finale europea della sua storia e la seconda negli ultimi tre anni.

Ora i nerazzurri sfideranno il PSG a Monaco di Baviera. Nonostante il percorso impeccabile, le quote Champions League per la finale vedono ancora i francesi leggermente favoriti. Ma, stando ai numeri, il percorso dell’Inter avrebbe dovuto arrestarsi molto prima. Partita da outsider, la squadra di Inzaghi è riuscita dove pochi avrebbero scommesso: ha dimostrato che, in Europa, non sempre contano i pronostici. Contano le idee, la coesione e il coraggio di crederci.