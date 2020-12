Inter, Darmian: «C’è un po’ di delusione, Il Cagliari è una buona squadra»

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di InterTv a pochi minuti dalla sfida fra i nerazzurri e il Cagliari. Queste le sue parole

DELUSIONE – «C’è un po’ di delusione e rabbia però in questi giorni abbiamo cercato di preparare la partita nel migliore dei modi. E oggi cercheremo come sempre di portare a casa i tre punti. Il Cagliari è una buona squadra, non è mai facile venire qui a vincere».