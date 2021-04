Inter, Darmian rivela: «Girerei The Last Dance su Messi e Lukaku»

Mattia Darmian ha immaginato la serie tv Netflix The Last Dance portata nel mondo del calcio

Mattia Darmian, esterno dell’Inter, in una intervista a Inter TV ha parlato anche di serie televisive concentrandosi su The Last Dance, dedicata a Michael Jordan, e su chi potrebbe essere girata nel mondo del calcio.

«Ho iniziato perché Micheal Jordan è stato un grande giocatore e uomo. Ero curioso. Mi piace l’Nba, tifo i Lakers e l’Olimpia. Non sono un accanito. Leader nello spogliatoio? Lo siamo tutti chi più chi meno, ma se devo dire uno dico Handanovic che è il capitano e Kolarov che ha sempre la parola giusta al momento giusto. Ho sempre trovato dei gruppi ben affiatati. Su chi girerei The Last Dance nel nostro mondo? Messi e Lukaku. Per il mio futuro ad oggi non mi vedo allenatore però mai dire mai. Mi piacerebbe restare nel calcio».